На Северном флоте прошёл чемпионат по боксу

В спортивном комплексе «Олимпийский» главной базы Северного флота – Североморска прошёл Чемпионат по боксу.

В состязании приняли участие полсотни спортсменов из 9 объединений, соединений и частей Северного флота. Боксёры были поделены на десять весовых категорий - самые лёгкие бойцы выступили в категории до 49 и до 52 килограммов, самые тяжёлые – свыше 91.

С победой и призовыми местами боксёров поздравил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев. Из лучших боксёров будет сформирована сборная Северного флота, которая в июне отправится на Чемпионат Вооружённых сил России, который состоится в Рязани.