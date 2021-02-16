На Северном флоте прошёл чемпионат по боксу

Соревнования прошли в рамках 87-й флотской спартакиады и заняли три дня. В них приняли участие 54 спортсмена.

В каждой из десяти весовых категорий были определены сильнейшие бойцы. Захватывающий и драматичный финал состоялся в полутяжёлом весе (до 81 кг.). За «золото» бились представители команд «Армата» армейского корпуса и «Гроза» армии ВВС и ПВО. В первом раунде морпех Магомедгаджи Гасанов едва не отправил на настил ринга своего оппонента Павла Иванова. Однако тот не только успел отойти от нокдауна, но и одержал волевую победу.

Среди тяжеловесов чемпионами стали представители «Арматы» Андрей Волков (до 91 кг.) и Рамазан Гаджимурадов.