День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.02.21 19:30
На Северном флоте прошёл чемпионат по боксу
Соревнования прошли в рамках 87-й флотской спартакиады и заняли три дня. В них приняли участие 54 спортсмена.
В каждой из десяти весовых категорий были определены сильнейшие бойцы. Захватывающий и драматичный финал состоялся в полутяжёлом весе (до 81 кг.). За «золото» бились представители команд «Армата» армейского корпуса и «Гроза» армии ВВС и ПВО. В первом раунде морпех Магомедгаджи Гасанов едва не отправил на настил ринга своего оппонента Павла Иванова. Однако тот не только успел отойти от нокдауна, но и одержал волевую победу.
Среди тяжеловесов чемпионами стали представители «Арматы» Андрей Волков (до 91 кг.) и Рамазан Гаджимурадов.
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