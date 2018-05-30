На Северном флоте прошли необычные учения

На аэродроме в Малом Сафоново прошло учение сил и средств Северного флота по ликвидации последствий серьёзного ДТП с участием военного транспорта.

Из задания, которое было необходимо выполнить участникам учений, следовало, что легковой автомобиль заканчивал поворот на перекрёстке, в него на полном ходу врезалась автоцистерна, которая заполнена опасным грузом. В аварии пострадали оба водителя, цистерна пробита и из неё льётся опасная для здоровья жидкость. Экипажи Государственной и военной автоинспекций спасатели, медики прибыли на место ДТП и, оценив ситуацию, совместными усилиями провели оцепление места происшествия, спасли водителей и ликвидировали последствия разлива цистерны.

Руководители учения отметили высокий уровень взаимодействия участников со всеми дежурными службами на месте ДТП. Организаторы отмечают, что подобные практики повышают оперативность и эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации.