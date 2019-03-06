На Северном флоте прошли практические занятия по ведению боевых действий в Арктике

На учебных полигонах отдельной мотострелковой бригады Северного флота прошли практические занятия с командным составом сухопутных и береговых войск по ведению боевых действий в условиях Крайнего Севера и Арктики. Пехотинцы не только отработали технику ведения боя с противником, но и потренировались в выживании на морозе.

Пехотинцы Северного флота должны быть круче Тимофея Баженова или Беара Гриллса, ведь экспертам по выживанию в экстремальных условиях вряд ли часто приходилось снимать свои шоу в суровых условиях Арктики. Сухопутные войска Северного флота должны не только уметь вести боевые действия в мороз и по пояс в снегу, но и в течение долгого времени жить в бивуаках. Поэтому бойцов даже учат строить иглу. Эти навыки, вероятно, позаимствовали у эскимосов и, судя по отзывам военных, в таком строение действительно тепло и можно переночевать.

«Военнослужащий может сам обогреваться, если есть дрова, ветки. С нормальным командиром, с нормальным подготовленным составом можно в таких условиях жить до месяца и более», - сообщает Сергей Бойко, командир первого мотострелкового батальона Северного флота.

Такие учения на Северном флоте проходят регулярны. А самая зрелищная их часть - стрельбы. По команде бойцы делают залп из огнемётов по позициям условного противника и в считаные секунды ликвидируют цель.

Особое внимание командование уделяет подготовке военнослужащих, готовности к бою оружия и военной техники.

«С каждым годом у нас занятия совершенствуются. Сегодня показывали, как использовать противоокопные снаряды, - рассказал Александр Плужников, начальник штаба мотострелкового батальона. – Показывали, как растяжки ставятся на учебных местах».

Базовый курс такой подготовки рассчитан на полгода, это значит, что за этот период при грамотном командовании новобранца можно обучить всем навыкам ведения боевых действий в полевых условиях.