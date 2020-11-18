На Северном флоте прошли учения со сценарием боевика

В Мурманской области на территории отдельного морского инженерного полка Северного флота прошли показные практические занятия для военнослужащих. Офицеры отработали действия по обезвреживанию террористов и устранению чрезвычайных ситуаций.

Хрупкая на вид девушка – военнослужащая Северного флота. Предупредительным выстрелом в воздух пыталась остановить условных «террористов», укрывшихся в здании склада с боеприпасами, но ей этого сделать не удалось. По сценарию этих учений её, как и других раненых, должны эвакуировать и оказать первую медицинскую помощь, а террористов – обезвредить.

На этом практическое занятие не закончилось – офицерам Северного флота предстояло потушить загоревшийся склад с боеприпасами. На ликвидацию чрезвычайной ситуации отправился штатный пожарный расчёт воинской части. Ему на помощь направили специальную технику с повышенным уровнем защиты от взрывов и огня.

Совместными действиями пожарных огонь был ликвидирован и в дело вступила группа разминирования. Сапёры обследовали объект на неразорвавшиеся мины и другие боеприпасы.

Тренировка военнослужащих прошла с учётом сложной эпидемической обстановки по инфекционным заболеваниям с соблюдением требований масочного режима.