На Северном флоте провели чемпионат Военно-морского флота по плаванию

Спортивный старт дали Североморске.

В рамках Спартакиады ВМФ, включающей 21 вид спорта, во флотской столице состоялся чемпионат по плаванию. В бассейне «Североморец» соревновались 56 пловцов из разных флотов, Каспийской флотилии, военных училищ и Объединённого учебного центра ВМФ. Состязания проводили по четырём дисциплинам: плавание на 100 метров в вольном стиле, брассом, на спине и баттерфляем. Победу в командном первенстве одержала сборная Балтийского флота. На втором месте – команда Северного флота. «Бронзу» завоевали спортсмены Военно-морской академии имени Адмирала Кузнецова.

По итогам чемпионата сформирована сборная ВМФ, которая в марте выступит на Чемпионате Вооружённых Сил России.

Отметим, пока по итогам соревнований сборная Северного флота лидирует в программе Спартакиады ВМФ 2026 года.