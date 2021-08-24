На Северном флоте провели стрельбы из «внуков» легендарных «Катюш»

Чтобы не потерять сноровку и навыки, артиллеристы регулярно устраивают стрельбы из установок «Град», ведь никаких вспомогательных систем у военных в это случае нет. Как рассчитаешь, так ракеты и упадут.

Учения артиллеристов Северного флота начинаются с импровизированных парт, но в полевых условиях. В руках шариковые ручки и калькуляторы – задача рассчитать траекторию полёта. Система «Град» требует от военных усилий, просто нажать на кнопку не получится. Но это и к лучшему, чем проще, тем меньше вероятность, что что-то сломается или пойдёт не так.

Опытные артиллеристы попадают в цель с поразительной точностью. «Грады», которые гармонично смотрятся и на полигоне в Печенге, где только не применяли. С момента разработки в 60-х годах прошлого века система обросла модификациями, но принцип действия не меняется.

Вячеслав Дунаев, командир 2-й реактивно-артиллерийской батареи: «Снаряды применяются различные, но основном, это осколочно-фугасные. Соответственно, бывают осколочно-фугасные 9М22У и 9М28Ф1, которыми мы сегодня и стреляли, отличия у них в дальности стрельбы. Снаряды 9М22У летят на дальности до 21 км, эти же снаряды, которыми мы сегодня стреляли, они в учебных целях используются и летят на 15000 метров».

Дунаев Вячеслав командир 2-й реактивно-артиллерийской батареи: «В тренировочных манёврах участвовали как военнослужащие контрактники, так и срочники. В ходе учений совершенствуется полевая выучка личного состава, повышаются практические навыки командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, а также отрабатывается слаженность действий артиллерийских подразделений.