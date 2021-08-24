Президент России подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в 10 тысяч рублейГубернатор призвал грибников соблюдать правила предосторожности
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.08.21 19:30

На Северном флоте провели стрельбы из «внуков» легендарных «Катюш»

Чтобы не потерять сноровку и навыки, артиллеристы регулярно устраивают стрельбы из установок «Град», ведь никаких вспомогательных систем у военных в это случае нет. Как рассчитаешь, так ракеты и упадут.

Учения артиллеристов Северного флота начинаются с импровизированных парт, но в полевых условиях. В руках шариковые ручки и калькуляторы – задача рассчитать траекторию полёта. Система «Град» требует от военных усилий, просто нажать на кнопку не получится. Но это и к лучшему, чем проще, тем меньше вероятность, что что-то сломается или пойдёт не так.

Опытные артиллеристы попадают в цель с поразительной точностью. «Грады», которые гармонично смотрятся и на полигоне в Печенге, где только не применяли. С момента разработки в 60-х годах прошлого века система обросла модификациями, но принцип действия не меняется.

Вячеслав Дунаев, командир 2-й реактивно-артиллерийской батареи: «Снаряды применяются различные, но основном, это осколочно-фугасные. Соответственно, бывают осколочно-фугасные 9М22У и 9М28Ф1, которыми мы сегодня и стреляли, отличия у них в дальности стрельбы. Снаряды 9М22У летят на дальности до 21 км, эти же снаряды, которыми мы сегодня стреляли, они в учебных целях используются и летят на 15000 метров».

Дунаев Вячеслав командир 2-й реактивно-артиллерийской батареи: «В тренировочных манёврах участвовали как военнослужащие контрактники, так и срочники. В ходе учений совершенствуется полевая выучка личного состава, повышаются практические навыки командиров в управлении подразделениями в различных видах боя, а также отрабатывается слаженность действий артиллерийских подразделений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Мурманский рынок труда: активность соискателей и конкуренция постепенно растут
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЯТЬ ЛЕТ – ВО БЛАГО СЕВЕРЯНМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРАМурманская областная Дума: ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА
-Политбарометр (18+)
ПодробнееЕсть из кого выбирать, или Три дня под непрерывным видеонаблюдением
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю.Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
10.08.21 23:54
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе. Неубедительно звучит причина отставки гражданина Сысоева: «Я принял решение в ближайшее время целиком посвятить себя деятельности по реал
Комментарий к новости:Андрей Сысоев принял решение покинуть пост мэра Мурманска
Дмитрий
06.08.21 19:48
Вы это серьезно? Или посмеялись? Какой там ремонт? Год не попутали? Ремонтёры блин!
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Хлобыстова завершены восстановительные работы дорожного полотна
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР "Кадетская школа города Мурманска".
05.08.21 18:07
Здравствуйте, зрители телеканала, мурманчане! У меня один вопрос: когда член партии "Единая Россия" 69-летняя Прямикова уйдет на пенсию?! Прямикова-холуй голосовавшего за повышение пенсионного возрас
Комментарий к новости:42-ю школу в Мурманске отремонтируют к началу учебного года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:30Новости. Информационная программа.01:00«Цвет власти». Тематическая программа (12+)01:30Новости. Информационная программа.
-PRO Деньги (16+)Средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную понизился на 0,53%-PRO Валюту (16+)Глава администрации Кольского района доложил Андрею Чибису о ходе работ в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды»-PRO Энергетику (18+)Международная страховая инспекция подтвердила высокий уровень надёжности и безопасности Кольскаой АЭС-PRO ЖКХ (18+)За пять лет на закрытую систему ГВС переведут 456 домов Ленинского округа Мурманска-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Банк России ввёл новые требования для микрофинансовых организаций
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика