На Северном флоте провели телемост между участниками СВО, их родными и близкими

Военнослужащие смогли увидеть своих жён и детей, а те, в свою очередь, поговорить с папами.

Телемост между военнослужащими арктической мотострелковой бригады Северного флота, выполняющими задачи в зоне проведения специальной военной операции, и их семьями состоялся на Северном флоте. Общение было организовано посредством защищенной видео-конференц-связи.

- Дома всё хорошо, тебя очень не хватает.

– Помогайте маме…

На встречу пришли 12 семей. Жёны и дети военных подготовили небольшую концертную программу для поддержания морального духа мужей и отцов, стоящих на защите страны. Сами же военнослужащие поздравили жён с прошедшим Днём матери и ободрили их.

- Девчонки, я вас всех поздравляю с Днём матери! Всем терпения. А мы вернёмся домой, всё будет хорошо, не переживайте!

По словам участников события, возможность пообщаться с родными для них бесценна.

Надежда: «Это вообще хорошо. Давно хотела поговорить, хоть увидеть и поплакать, как говорится. Самое главное, ребята поздравили, спасибо им большое за всё. Самое главное, чтобы они там держались - побольше сил побольше всего им!».

Татьяна: «Это очень замечательно. Мы смогли увидеть нашего папу долгожданного. Концерт хороший, настроение подняли песни, девчонки радовали. Это очень важно – связь с близкими на расстоянии».

На Северном флоте такие встречи планируют проводить регулярно.