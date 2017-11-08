На Северном флоте сформирован исторический взвод бронетехники времён Великой Отечественной войны

В состав подразделения вошли легендарные танки Т-34, ИС-3, «Шерман» и самоходная установка Су-100, реставрация которой завершилась только в начале осени.

Тридцатьчетвёрка была привезена военными моряками в этом году из Москвы для участия в параде, посвящённом Дню Победы. Остальную технику, в том числе и поднятый с затонувшего транспортного судна «Томас Дональдсон» американский средний танк «Шерман», восстановили до ходового состояния специалисты отдельного ремонтно-восстановительного батальона.

Бронемашины уже принимали участие в представлении, посвящённом Дню ВМФ на Приморской площади Североморска, и в исторической реконструкции, устроенной организаторами форума «Армия-2017» на Северном флоте.

Создание взвода исторической бронетехники времён Великой Отечественной войны, по мнению командования флота, позволит на качественно новом уровне проводить мероприятия военно-патриотической направленности и привлечь интерес молодёжи к военной истории России.