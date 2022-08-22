На Северном флоте состоялась научная конференция по результатам комплексной экспедиции «Помни войну»

В Североморске в рамках региональной программы военно-технического форума «Армия-2022» состоялась научная конференция. Её участники обсудили результаты совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Участники поделились находками и открытиями, которые удалось обнаружить и сделать во время исследовательских экспедиций в прошлом и этом сезонах.

В Североморске в рамках региональной программы военно-технического форума «Армия-2022» состоялась научная конференция. Её участники обсудили результаты совместной комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну».

Александр Моисеев, командующий Северным флотом: «Важен результат Великой Отечественной войны».

В прошлом году участниками экспедиции было обнаружено рекордное количество подводных объектов, в том числе три немецкие донные мины времён Великой Отечественной войны. Была успешно опробована новая техника и научно-исследовательская аппаратура, например, два гидрографических катера. По архивной информации, на одном из затопленных ленд-лизовских транспортов «Кентукки», обнаруженных в горле Белого моря, находится груз из более чем 10 английских танков «Матильда» (очень редких единиц бронетехники, в России) и более тысячи автоматов Томпсона.

Поднимут ли хотя бы одну «Матильду» со дна, пока не известно, но военные готовы достать с глубин американский танк М3 Ли. Бронемашину нашли возле северо-восточной части острова Кильдин. Наверняка технику перевозил один из подбитых транспортников, как это было с «Томасом Доналдсоном», с борта которого военные достали несколько «Шерманов».

Во время конференции стало известно о создании геоинформационного портала «Морское наследие», где на карту будут нанесено около 3000 подводных исторических объектов, в том числе, обнаруженных в ходе проведения комплексной экспедиции «Помни войну».