На Северном флоте состоялись масштабные учения поисково-спасательных сил

По легенде крупнотоннажный корабль получил в море тяжёлые повреждения, часть экипажа судна оказалась в воде. Тренировка развернулась в губе Эйна Мотовского залива Баренцева моря.

В этих учениях Северного флота не принимают участие корабли оснащенные исключительно вооружением, каждое из судов так или иначе можно назвать спасательным. Даже противолодочный самолет Ил-38, который сегодня прочёсывает акваторию Мотовского залива Баренцева моря выполняет поисковую роль, экипаж высматривает с высоты попавших в воду послу условного крушения моряков.