На Северном флоте состоялись первые в новом учебном году занятия с ездовыми собаками

В арктической бригаде Северного флота состоялись первые в новом учебном году занятия с ездовыми собаками. В них приняли участие наиболее подготовленные военнослужащие мотострелкового соединения.

«Это дружелюбные собаки, - рассказывает Надежда Тимонина, кинолог арктической мотострелковой бригады Северного флота. - Я знаю, что они ничего не сделают. Но прежде чем доверить кому-то своих собак, они проходят инструктаж, чтобы знать как, например, остановить упряжку. В упряжку я стараюсь поставить животных неконфликтных, чтобы на трассе у военнослужащих не было проблем».

Занятия провела опытный каюр и многократный призёр всероссийских состязаний по ездовому спорту рядовая арктической бригады Надежда Тимонина. Она показала военнослужащим как снаряжать и расставлять ездовых собак в упряжке, обучила командам, которые подаются при управлении нартами, а также при буксировке лыжников.

Во время тренировки мотострелки отработали движение на лыжах за собаками по снежной целине и по насту, а также перевозку условно раненого бойца на нартах.

Ездовые животные имеют большое значение для обеспечения деятельности человека в суровых условиях Арктики. Собачьи упряжки были незаменимым средством передвижения для полярных исследователей.