На Северном флоте состоялись ротные тактические учения подразделений отдельной мотострелковой бригады

Помимо личного состава мотострелковых подразделений в них было задействовано более 100 единиц боевой техники, в том числе танки Т-80.

Приведение в высшую степень боевой готовности - главная задача этих учений. Военные совершают марш-бросок на один из полигонов в Печенгском районе, во время движения учатся отражать нападения диверсионных групп условного противника. А так же выполняют задачи по радиационной, химической и биологической защите. Непосредственно на полигоне военнослужащие отрабатывают ведение огня из стрелкового оружия, орудий боевых машин, миномётов и гранатомётов по мишеням, имитирующим бронированную технику и скопление живой силы противника.