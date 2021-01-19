На Северном флоте состоялись занятия по вождению боевых машин в сложных метеоусловиях

Речь, прежде всего, идёт о снегопаде и ограниченной видимости.

Для двухзвенного вездехода «Витязь» любой пухляк – не препятствие. Машина с лёгкостью идёт по целине, может плавать и везти тонны груза. А вот КамАЗам приходится посложнее, впрочем, боевые машины, которые не раз покоряли ралли Дакар, с лёгкостью справляются с испытаниями на заполярном полигоне.

Такие занятия развивают у военнослужащих внимание и концентрацию, а также позволяют выработать необходимые умения эксплуатации боевых машин в экстремальных условиях Арктики, когда действовать приходится в условиях полярной ночи, глубокого снега, низких температур и ветровых нагрузок.