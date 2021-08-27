На Северном флоте состоялось открытие региональной программы Международного военно-технического форума «Армия-2021»

Первую площадку развернули в Североморске на территории военного городка соединения надводных кораблей. К участию в форуме «Армия-2021» привлекут 18 воинских частей, зрителям продемонстрируют 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Обеспечивать работу события будут более 1000 военнослужащих.

Основной площадкой, которую смогут посетить жители города Мурманска и области, станет филиал парка «Патриот» Северного флота, расположенный в районе посёлка Кильдинстрой. Здесь на 10 тематических пунктах будут развернуты не только выставка различной техники и вооружения, но и несколько динамических кластеров, в том числе с участием танков Т-80БВМ, двухзвенных снегоболотоходов «Алеут», мотовездеходов АМ-1. Откроют площадку 28 августа в 11 утра.