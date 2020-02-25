На Северном флоте состоялся блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню защитника Отечества

Перед церемонией закрытия соревнований прошёл финальный поединок, в котором встретились команды «Альбатрос» и «К-21». В блиц-турнире приняли участие 5 команд объединений, соединений и кораблей. Торжественная церемония награждения победителей и призёров состоялась сразу после финального матча.

Медали и кубки хоккеистам вручил командующий Северным флотом. В упорной борьбе победила «К-21» со счётом 4:2. Третье место в турнире заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО Северного флота.