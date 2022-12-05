На Северном флоте состоялся чемпионат по гиревому спорту

Открыл соревнования командующий СФ Александр Моисеев.

В чемпионате приняли участие семь команд от основных объединений и соединений. Более 40 спортсменов состязались в пяти весовых категориях в двух дисциплинах: толчке 2-х гирь и рывке гири.

В чемпионате также участвуют и представительницы прекрасного пола.