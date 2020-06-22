День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)22.06.20 19:30
На Северном флоте состоялся чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия
В нём приняли участие более 40 представителей основных соединений и объединений флота. Соревнования организовали на полигоне в посёлке Печенга.
Участники состязались в четырёх стрелковых упражнениях из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Всем победителям и призёрам были вручены медали, грамоты и кубки.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
НИК
22.06.20 16:09
Вот так виртуальная жизнь и вошла в нашу повседневность. Даже парады будем смотреть по тв, а были ли они на самом деле или нет, кто его знает. Кино, а не жизнь.
Комментарий к новости:Парад Победы смотрим дома!
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:На пять дней прерывается железнодорожное сообщение с Мурманском
МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
-Скоро в эфире23:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)23:30«Швейцар». Художественный фильм (16+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Менее половины россиян считает, что стоит держать накопления в рублях-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 18 копеек, доллар теряет почти 9 копеек-PRO Энергетику (18+)На энергоблоке №4 Кольской АЭС стартовал планово-предупредительный ремонт-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 23 июня-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)До 30 июня работодатели обязаны уведомить сотрудников о выборе формата трудовой книжки
-Нам интересно Ваше мнение16.06.20: Как на Вас повлияли ограничительные меры, которые вводят власти, при коронавирусной пандемии?Проголосовало: 297 человек