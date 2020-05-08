На Северном флоте состоялся конкурс пекарей, посвящённый 75-летию Великой Победы

Участники соревнования представили 10 пирогов и тортов, оформленных в соответствии с заданной тематикой. Сладкие угощения были украшены военной символикой и поздравительными надписями из запеченного теста, импровизированными георгиевскими лентами из чернослива и кураги.

Два пирога были выполнены в форме корабля и танка. Жюри оценивало внешний вид лакомств, оригинальность оформления, а также их органолептические свойства – запах и вкус.