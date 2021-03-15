На Северном флоте состоялся квиз для военнослужащих

Он был организован научными сотрудниками Военно-морского музея флота.

В игре приняли участие пять команд. В течение пяти раундов они отвечали на вопросы по истории Первой и Второй мировых войн, о предметах искусства этих эпох и выдающихся личностей. Демонстрировали знания музыкальных произведений, а также советских и российских фильмов на военную тематику.

Последним этапом стал конкурс капитанов команд, которые отвечали на вопросы по истории Северного флота. За каждый правильный ответ команда получала по одному баллу. В каждом раунде было задано от 7 до 14 вопросов.