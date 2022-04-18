На Северном флоте состоялся открытый чемпионат по стрельбе из штатного и табельного оружия

В соревнованиях приняли участие двадцать команд, в общей сложности 77 военнослужащих по контракту в воинских званиях от матроса до полковника.

Военнослужащие соревновались в стрельбе из пистолета по неподвижной мишени на дистанции 25 метров. Каждому из них было выделено 13 патронов: 3 – пристрелочных и 10 - зачётных. Состязания проходили в личном и командном первенстве.

Победителей определяли по наибольшей сумме выбитых очков.