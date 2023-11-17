День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.11.23 19:30
На Северном флоте состоялся учебно-методический сбор с должностными лицами ответственными за организацию противодействия терроризму и органами управления территориальной обороной флота
Практические элементы сбора были отработаны на одном из военных полигонов в Мурманской области.
Специалисты морского инженерного полка провели показательное занятие по обезвреживанию самодельных взрывных устройств, замаскированных под различные предметы. На уроках по тактической медицине участники рассмотрели актуальные вопросы оказания помощи с учётом опыта специальной военной операции.
Отдельный блок посвятили способам борьбы с беспилотниками, в том числе, с использованием современной специальной техники и оборудования.
Продемонстрированы действия антитеррористических групп по отражению нападения условных незаконных вооруженных формирований.
В сборе также приняли участие представители МЧС, МВД, Росгвардии и других силовых структур, военные комиссары Мурманской и Архангельской областей, Республики Коми.
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