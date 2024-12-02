На Северном флоте стартовал новый учебный год в Вооружённых Силах России и зимний период обучения

Вице-адмирал поздравил личный состав с началом нового учебного года. Он подчеркнул, что «в непростое время, когда страны коллективного Запада продолжают попытки ослабить Россию, Северный флот был, есть и будет гарантом безопасности нашего государства на Севере страны, обеспечения стабильности в Арктическом регионе».

Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов принял участие в подъёме Военно-морского флага на кораблях, базирующихся в Североморске, и выступил перед личным составом.

Командующий Северным флотом заявил, что в новом учебном году флот продолжит решать задачи поддержания боеспособности сил и войск, участвующих в специальной военной операции, стратегического сдерживания и другие задачи обеспечения военной безопасности страны.

Вице-адмирал поздравил личный состав с началом нового учебного года. Он подчеркнул, что «в непростое время, когда страны коллективного Запада продолжают попытки ослабить Россию, Северный флот был, есть и будет гарантом безопасности нашего государства на Севере страны, обеспечения стабильности в Арктическом регионе».