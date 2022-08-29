На Северном флоте уничтожили найденные в районе Заозерска боеприпасы времён Великой Отечественной войны

Среди находок – винтовка Мосина и затвор к ней, 7 гранат РГД-33, 189 патронов. Такие находки на местах боев регулярны – трогать или перемещать их нельзя, об опасных объектах необходимо сообщать в органы правопорядка.