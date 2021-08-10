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На Северном флоте в первую очередь повторную иммунизацию проходят военнослужащие из состава частей постоянной боеготовности
На Северном флоте продолжается ревакцинация военнослужащих, которые повторно прививаются двухкомпонентной вакциной «Спутник V».
В первую очередь повторную иммунизацию проходят военнослужащие из состава частей постоянной боеготовности, экипажей кораблей и подводных лодок, управления и штаба Северного флота, уже получившие полный курс вакцинации до 1 января 2021 года.
Перед началом очередного арктического похода были ревакцинированы военнослужащие большого противолодочного корабля «Североморск». Всего на Северном флоте повторную вакцинацию получили более полутора тысяч человек. В ближайшее время, в соответствии с утверждённым планом-графиком, ревакцинации пройдут ещё около двух тысяч человек.
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