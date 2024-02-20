На Северном флоте в Североморске состоялся турнир «Кубок северных городов» по хоккею с шайбой среди детских команд

Первое место по итогам соревнований заняла команда «Северный флот» - ЗАТО город Североморск. Серебряным призёром стали «Ястребы», которые приехала для участия в турнире из Таймырского города Дудинка, а замкнула тройку лидеров команда «Альбатрос» из ЗАТО Александровск.

Победителей наградили кубками и медалями, а также сладкими подарками.

Цель турнира - выявление сильнейших среди детских команд.

Для юных спортсменов из Таймыра Североморцы подготовили специальную экскурсионную программу. Они посетили подводную лодку - музей «К-21», большой десантный корабль «Иван Грен», а также музей военно-воздушных сил Северного флота.

Олег Голубев, заместитель командующего Северным флотом: «Надеемся, что это войдёт в традицию… На следующий год будет другой победитель».

Евгений Вершинин, глава Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района: «Непросто было на этот турнир нам приехать… Это спорт, без этого никак».