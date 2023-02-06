На Северном флоте в юнармейцы посвятили 70 мурманчан

Все они ученики кадетской школы и теперь с гордостью будут носить это звание.

В отдельном батальоне управления армейского корпуса Северного флота учащихся кадетской школы Мурманска посвятили в ряды юнармейцев. Ребята произнесли слова присяги и поклялись в верности Отечеству, защите слабых. А ещё пообещали быть достойными гражданами России.

Диана, кадет: «Я ощущаю гордость, что вступила в ряды юнармейцев. Я рада за это. Родители мной гордятся».

Ульяна, кадет: «Мне очень нравится патриотическое движение. Я хочу его развивать среди молодёжи. Я получила значок ГТО, сдавая физическую подготовку. Добилась золотого значка».

Так 70 кадет стали юнармейцами. Теперь им предстоит пройти курс молодого бойца: изучить устав Юнармии, основные строевые приёмы, а также историю страны и армии.

Сергей Тян, директор КДЮСШ №17: «В этом году это первое наше вступление. Но скоро у нас пойдёт несколько потоков. У нас запланировано в феврале вступление в Юнармию нескольких отрядов. И в феврале мы проводим наш муниципальный этап игры «Победа», где будем отбирать команду на региональный этап игры «Победа».

По традиции, почётные гости вручили новоиспеченным юнармейцам значки и удостоверения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».