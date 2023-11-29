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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.23 19:30

На Северном флоте во время расширенного заседания Военного совета подвели итоги года

С докладом выступил командующий флотом Александр Моисеев.

В Североморске состоялось расширенное заседание Военного совета Северного флота, на котором были подведены итоги деятельности сил объединенного стратегического командования в 2023 году.

Александр Моисеев, командующий Северным флотом, дал высокую оценку действиям береговых войск – двум мотострелковым бригадам и бригаде морской пехоты, которые с начала специальной военной операции работают на самых ответственных её направлениях. Об успешности говорят и награды. Звания Героя Российской Федерации присвоены 15 военнослужащим Северного флота.

Внесли свой вклад и руководители регионов, основные усилия которых направлены как на меры социальной поддержки военнослужащих, участвующих в СВО и членов их семей, так и на оснащение войск, в том числе средствами двойного назначения, которые помогают успешно выполнять поставленные задачи.

Командующий так же отметил особый вклад в решение поставленных задач корабельными силами. Наиболее значимыми в 2023 году стали дальний поход отряда во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» продолжительностью 263 суток, в ходе которого впервые осуществлялось патрулирование с гиперзвуковым ракетным оружием на борту; поход отряда боевых кораблей, возглавляемого большим противолодочным кораблём «Вице-адмирал Кулаков»  в Восточную Арктическую морскую зону по акватории Северного морского пути; практическая ракетная стрельба баллистической ракетой «Синева» атомным подводным крейсером стратегического назначения «Тула».

Во время заседания Военного совета также состоялось награждение отличившихся военнослужащих. По зарождённой два десятилетия назад традиции были вручены переходящие Кубки губернатора Мурманской области лучшим кораблям и береговым частям Северного флота.

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