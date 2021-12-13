На Северном флоте запускают первую в Заполярье газовую котельную

В хранилище завезён и заправлен сжиженный газ, выполнена наладка оборудования.

Новая газовая котельная должна заменить мазутную, которая проработала более 80 лет. Благодаря энергоэффективным технологиям, удалось значительно сократит теплопотери и уменьшит расходы на топливо. Объект полностью автоматизирован и может функционировать без непосредственного участия персонала. Введение в эксплуатацию так же позволит значительно улучшить качество окружающей среды.

Согласно информации Северного флота, расположена котельная в военном городке №1 гарнизона Мурманска.