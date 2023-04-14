На Северном флоте завершилось командно-штабное учение по управлению авиацией и войсками ПВО

Тренировка началась в понедельник, 10 апреля, и проходило под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Во время учения органы военного руководства Северного флота отрабатывали навыки управления авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктике.

Участники тренировки выполнили десятки учебно-боевых упражнений. Особое внимание военные уделили обеспечению морской безопасности на Северном морском пути. Были отработаны вопросы перебазирования ряда воздушных судов на оперативные аэродромы, в том числе, расположенные на арктических архипелагах Северного Ледовитого океана и другие элементы.

В плановом для флота учении были задействованы до 1800 человек, около 85 единиц боевой и специальной техники, 40 летательных аппаратов, 14 кораблей и судов обеспечения.