На Северном флоте завершился блиц-турнир по хоккею с шайбой, посвящённый Дню защитника Отечества. Победу одержала команда К-21

Блиц-турнир по хоккею с шайбой проходил с 22 по 23 февраля. Примечательно, что участие в играх принимали офицеры в возрасте от 35 лет.

В финале хоккеисты К-21 обыграли соперников из «Грозы» со счётом 7:4 и стали чемпионами турнира, а «Полярная звезда» одержала верх над «Альбатросом» и заняла третье место.

Открытие и закрытие соревнований прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева, который поздравил всех игроков с Днём защитника Отечества и вручил победителям и призёрам заслуженные медали, кубки и призы.