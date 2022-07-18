На Северном флоте завершился чемпионат по военно-спортивному многоборью

В программу соревнований вошли стрельба из автомата из положения лёжа, бег с препятствиями на дистанцию 400 метров, плавание, метание гранат и кросс.

В программу соревнований вошли стрельба из автомата из положения лёжа, бег с препятствиями на дистанцию 400 метров, плавание, метание гранат и кросс.

В пятиборье приняли участие 6 команд и 22 спортсмена. В 1-й группе – среди объединений флота – титул чемпиона взяла команда армии ВВС и ПВО Северного флота «Гроза». «Серебро» досталось подводникам из команды «Тайфун». В личном первенстве среди женщин лучшей признана старший матрос Елена Вторая.