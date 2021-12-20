На Северном флоте завершился десятый открытый чемпионат по баскетболу, посвящённый памяти президента Федерации баскетбола города Североморска Геннадия Мещерякова

Соревнования состоялись между командами основных объединений, соединений и воинских частей флота, а также гражданских учреждений закрытых административно-территориальных образований Мурманской области. Согласно правилам чемпионата участники были поделены на два дивизиона.

В первом «золото» завоевала сборная «Мост-сити» из Кольского района, во втором - команда «Краб» соединения подводных лодок.

Церемония закрытия состоялась в универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске. В ней приняли участие олимпийский чемпион СССР по баскетболу 1988 года Сергей Тараканов и дочь Геннадия Мещерякова.