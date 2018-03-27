На Северном флоте завершился хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника

16 команд из разных подразделений сразились за победу. В финальной игре между командами «Альбатрос» и «Гроза» развернулась нешуточная битва.

На стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота состоялся финал турника по хоккею среди 16 подразделений. В финале игре на льду встретились сильнейшие военные хоккеисты: «Альбатрос» Кольской флотилии и команда «Гроза» объединения военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Игра получилась захватывающей и вплоть до последних минут держала болельщиков и судей в напряжении. В третьем периоде со счётом 9:8 лидировал «Альбатрос» и даже замена вратаря не помогла команде противника сравнять счёт. В последние момент матча Кольская флотилия забивает ещё одну шайбу в ворота соперника, завоёвывая тем самым звание «Чемпион турнира».

За турниром наблюдал и командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов, который в торжественной обстановке вручил медали всем призёрам и победителям. Также он подарил команде «Альбатрос» эксклюзивное первое издание книги «Зимняя классика», которая посвящена хоккею на Северном флоте.

- Завершился только один турнир. Это был у нас блиц-турнир, посвящённый Дню моряка-подводника, - отметил Николай Евменов, командующий Северный флотом. - Интрига остаётся. Сейчас идёт штатный турнир на кубок, он завершиться 7 апреля. И естественно, что в свете этого у нас проходят турниры по баскетболу, волейболу, по плаванью, достаточно масштабные соревнования по лыжным гонкам.

Командам ещё предстоит встретиться на спортивной площадке, чтобы побороть за главный приз – Кубок. А сегодня свою победу празднует команда «Альбатрос». Коллектив «Гроза» получил заслуженное второе место, а «бронза» досталось команде морской пехоты «Спутник».