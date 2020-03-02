На Северном флоте завершился открытый чемпионат Северного флота по баскетболу

В универсальном спортивно-тренировочном комплексе «Старт» города Североморска завершился открытый чемпионат Северного флота по баскетболу. Закрытие состязаний провёл заместитель командующего Северным флотом вице-адмирал Олег Голубев. Он поблагодарил участников чемпионата за хорошую игру и проявленную волю к победе.

По правилам чемпионата баскетбольные команды были поделены на два дивизиона в зависимости от опыта и мастерства игроков.

В первом дивизионе команда города Североморска «Север-баскет», в составе которой также играли бывшие военнослужащие Северного флота, завоевала «золото». «Серебро» досталось команде штаба и управления Северного флота «Северные медведи», а бронзовые награды получила команда «Гроза» армии ВВС и ПВО.

Во втором дивизионе первое место завоевала команда «Тайфун» подводных сил флота, второе заняли баскетболисты команды «Ресурс» центра материально-технического обеспечения, а третье место «Краб» дивизии подводных лодок.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в чемпионате приняло участие семь баскетбольных команд объединений, соединений, воинских частей и органов военного управления флота: «Альбатрос», «Тайфун», «Ресурс», «Гроза», «Ураган», «Краб», «Армата» и две команды города Североморска: «Северные медведи» и «Север-баскет».

Было проведены 15 баскетбольных матчей.

По результатам чемпионата лучшими снайпером стал Сергей Романенко из команды «Северные медведи», лучшим бомбардиром Василий Курбатов из «Грозы».

Во время проведения чемпионата также проводились конкурсы, в которых победили Евгений Геращенко «Север-баскет» как лучший игрок турнира и Евгений Дьяконов «Гроза» в конкурсе штрафных бросков.