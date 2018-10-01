На Северном флоте завершился VIII чемпионат по мини-футболу

Финальные игры, а также торжественная церемония закрытия чемпионата состоялись в спортивно-тренировочном комплексе «Старт» в Североморске.

За звание победителя боролись 12 команд. Чемпионом стала сборная армейского корпуса «Армата», выигравшая в финале у команды корабельного истребительного авиаполка «Авиатор». Третье место досталось футболистам команды «Гроза».

Командующий флотом поздравил всех участников чемпионата и отметил, что футбол - это вид спорта номер один в нашей стране, а также выразил надежду на то, что последующие соревнования будут более массовые, с большим количеством и участников и болельщиков.

Адмирал Николай Евменов вручил награды и кубки победителям и призёрам чемпионата, а также лучшим игрокам и судьям.

По итогам соревнований из сильнейших футболистов будет сформирована сборная, которая отправится на чемпионат Военно-морского флота России в Ейск.