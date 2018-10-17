На Северном проезде появилась новая детская площадка

Настоящий физкультурный праздник сегодня прошел на Северном проезде. В районе домов 12 и 14 появилась новая игровая площадка, где смогут заниматься не только дети, но и взрослые жители микрорайона. Наша съемочная группа побывала на церемонии открытия объекта.

У жителей Северного проезда сегодня праздник, ведь на месте старой спортивной площадки в районе домов номер 12 и 14 городские власти открывают совершено новый комплекс. Для микрорайона со сложным рельефом огороженный корт с игровой зоной и уличными тренажёрами – настоящий подарок.

Андрей Сысоев, глава администрации города Мурманска: «То, что смогли сделать – это хорошо. 136 площадок у нас таких уже есть. Понятно, что она разновозрастная. Здесь дети раннего возраста и постарше, но и на этих тренажерах могут и взрослые заниматься, поэтому, конечно, для этого микрорайона это хороший уверенный шаг вперед».

Интерес с которым дети, главные посетители комплекса, смотрят на новую площадку не способна остудить даже формальная церемония открытия. Ведь еще до того как перерезать красную ленточку ребятам дали возможность протестировать качели, горки и карусели.

В соответствии планом строительства, объект поделен на две части. Одна для самых маленьких, а другая - для ребят постарше. На площадке теперь установлены игровые и гимнастические комплексы, скамейка для пресса, турники и брусья.

Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард»: «Такой проект непростой. Тут скальный грунт и очень непростые были решения, но, как видите, со всем справились, и сегодня открываем площадку».

Безопасности на площадке городскими властями было уделено особое внимание. Помимо мягкого покрытия под ногами, рабочие установили по периметру заграждение, которое отделяет зону отдыха от проезжей части, поэтому родители могут быть спокойны, даже специально выбежать с корта на дорогу у ребят не получится.

Что же касается впечатлений, то маленьким жителям столицы Заполярья все понравилось, и они с уверенностью могут сказать «Мы любим Мурманск!».