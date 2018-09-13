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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)13.09.18 19:30

На Северном проезде скоро появится новая спортивная площадка

Работы по её установке уже ведутся активно,  скором времени здесь будут играть малыши, а взрослые поддерживать свою физическую форму и оздоравливаться.

Спортивный комплекс будет разделён на две секции. Самые маленькие горожане смогут играть, качаться на качелях и крутиться каруселях, а для тех, кто постарше, здесь установят современные уличные тренажёры. Учитывая расположение комплекса, у строителей  возникли  сложности в работе, но, несмотря на это, подрядчик обещает закончить их раньше намеченного срока.

Инновационное прорезиненное покрытие на спортивном объекте будет отвечать не только всем необходимым требованиям и стандартам качества, но и защитит посетителей от травм. От проезжей части площадку отделят специальным ограждением, благодаря которому увлеченные игрой дети  не смогут случайно выбежать на проезжую часть. 

- Меры безопасности будут обеспечиваться  следующим образом: здесь будет установлено ограждение, отграничивающее проезжую часть от спортивной площадки, - рассказывает Юрий Гугин, депутат Совета депутатов города Мурманска.

По заверениям городских властей, работы по благоустройству старых и возведению новых площадок будут продолжаться, потому что с увеличением их числа, растут и обращения граждан, которые тоже хотят иметь на своей придомовой территории красивый и безопасный спорткомплекс.

- Чем больше мы строим, тем больше обращений граждан, - отмечает Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Граждане приходят и говорят: «Когда вы построите в нашем дворе площадку?»

Всего же в региональном центре за последние годы обновили более ста детских игровых и спортивных площадок. Располагаются они рядом со школами  и детскими садами, в скверах и парках. Поэтому каждый житель Мурманска может найти подходящий для себя спортивный объект, который будет располагаться буквально в двух шагах от его дома.

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