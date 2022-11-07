На Северном склоне в Кировске состоялось открытие нового горнолыжного сезона

В нём принял участие и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Обычно горнолыжники готовятся к сезону только в декабре, но не в Мурманской области, отметил глава региона.

Горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» — один из ключевых туристических объектов области. В предыдущем сезоне здесь побывало более 268 тысяч гостей. Трассы курорта общей протяжённостью более 30 км расположены на южном и северном склонах горы Айкуайвенчорр. Сезон катания длится 8 месяцев в году.

Комплекс оснащён современными подъёмниками разных типов. В прошлом году «Большой Вудъявр» пополнился ещё одним уникальным объектом — панорамным комплексом «Плато».