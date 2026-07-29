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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.07.26 19:30

На северных городских яблонях начали созревать первые плоды

Пробовать на вкус их не нужно, а любоваться - обязательно.

При слове яблоня, в голове представляется пышное дерево с большими плодами, однако на Севере таких чудес ждать не стоит. За Полярным кругом яблони другие.

Самый распространенный сорт, который можно увидеть, яблоня ягодная или сибирская ягодная. Такая красавица растёт на газоне на Театральном бульваре, если идти от остановки, она будет по правую руку. Её плоды маленькие, буквально 1 сантиметр, зелёного или красного цвета в зависимости от степени созревания.

Ягодную яблоню, давно используют для городского озеленения, ведь она в меру прихотлива и устойчива к холодам. К слову, её сестра раскинула свои ветви недалеко от областной драмы, возле памятника «Пограничникам Арктики».

Но картина сейчас совсем не сравнится с тем, что можно было наблюдать весной, когда в городе начинается цветение. Именно эти деревья становятся магнитами для скучающих по красоте после долгой зимы северян. Россыпь белых цветов не оставляет равнодушным никого, однако летом она не менее величественна и при желании хорошо опознаваема.

Но есть в городе и настоящие феномены. Например, дерево во дворе дома на проспекте Ленина, 65 даёт яблоки, которые уже больше похожи на привычные. Красные, наливные плоды расположились на неприметном маленьком деревце, его размер чуть выше среднестатистического человека, однако оно уверено плодоносит. 

А вот другая яблоня выросла около железной дороги. Помехой ей не стал даже наш суровый климат, она продолжает давать достаточно симпатичные плоды.

Эти яблони находятся рядом с локомотивным депо, в пяти минутах от улицы Володарского. Однако, если всё-таки вы осмелитесь попробовать северные яблочки, помните, что они хоть и красивые на вид, но плоды отличаются кислым и вяжущим вкусом, поэтому гастрономический опыт будет на любителя.

Вот такие яблони есть в Мурманске, хотя, по рассказам старожилов, их ещё больше. Так что стоит лишь прогуляться по городу, самим найти и любоваться.

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