На Северный флот отправились первые новобранцы

На палацу сборного пункта в Мурманске немноголюдно. Раньше перед отправкой призывникам разрешалось попрощаться с родными, которые наблюдали за новобранцами до момента посадки в автобус, теперь от традиции отказались в угоду эпидемической безопасности.

Обещания с честью отдавать долг Родине молодые люди декламируют перед будущими сослуживцами.

Автобусы, в которых призывников отправят в Североморск, обрабатывают как после зоны отчуждения. Заливают дезинфицирующим раствором не только салон, но и кузов - от колес до крыши. Каждого новобранца обеспечивают средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Но есть и вещи, которые не меняются, например, каждому рекруту предлагают службу по контракту.

Весенний призыв показал, что все принимаемые противоэпидемические меры в военных комиссариатах полностью себя оправдали и позволили не допустить распространения инфекционных заболеваний среди призывников.

С целью минимизации перевозок новобранцев в другие регионы, большинство из них будет проходить военную службу недалеко от места жительства – в подразделениях Северного флота, частях центрального подчинения, а также в научно-производственной роте производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске. Небольшой процент молодых людей отправят на Балтийский флот.