На Северный флот отправились первые новобранцы осенней призывной кампании

Как это было и весной, на пунктах соблюдают строгие правила эпидемической безопасности.

Осенняя призывная кампания для северных регионов России более массовая, чем весенняя, поскольку в ней так же принимают участие призывники из Коми и Ненецкого автономного округа.

Работать с новобранцами будут 67 комиссий. В период с октября по декабрь будут призваны почти четыре тысячи молодых людей. Около 40 процентов из них будут проходить военную службу на Северном флоте.

Как и в предыдущие призывы, в период пандемии военные комиссариаты приняли все противоэпидемические меры: сотрудники прошли вакцинацию и ревакцинацию, работают с соблюдением требований гигиены и масочного режима.