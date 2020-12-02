На Северный флот поступила первая партия вакцины от новой коронавирусной инфекции российского производства

Её доставили из Москвы на самолёте Ту-134.

Перевозили вакцину в специальных холодильных установках для соблюдения необходимого температурного режима. С аэродрома Североморск-1 она была доставлена к месту хранения.

Вакцинация личного состава Северного флота начнётся в ближайшие дни. Первые прививки будут сделаны экипажам боевых надводных кораблей и подводных лодок, а также судов обеспечения, которые в ближайшее время отправятся в дальние походы. В дальнейшем вакцинирование будет вестись в плановом порядке.

На базе Североморского военно-морского клинического госпиталя Минобороны России уже сформированы врачебно-сестринские бригады для проведения массовой вакцинации военнослужащих от новой коронавирусной инфекции.