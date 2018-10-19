На Северный флот прибыли первые призывники

13 молодых людей были доставлены железнодорожным транспортом из Пскова. В ближайшее время они пройдут комиссию и медицинское освидетельствование.

Новобранцам предстоит прослужить один год в береговых частях флота. В основном военнослужащие будут распределены в мотострелковые подразделения, авиационно-технические базы, части противовоздушной обороны. Самые здоровые и подготовленные могут попасть служить в морскую пехоту. Всего в ходе осенней призывной кампании 2018 года Северный флот пополнят более 2300 военнослужащих по призыву. Кроме этого на флоте примут выпускников учебных центров Военно-морского флота, которые пополнят младший командный состав кораблей.