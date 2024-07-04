На Северный полюс: кто-то за эмоциями и впечатлениями, а кто-то – за рекордами

Путешествие начинается! Атомный ледокол «50 лет Победы» отправился в первый в этом году круизный рейс на Северный полюс. И не просто с туристами, а вместе с легендарным Фёдором Конюховым, который в пути установит два мировых рекорда.

Побывать на Северном полюсе – мечта многих людей. Но шанс попасть туда есть не у всех. Да, это волнительно и это дорого, но эмоции, которые люди получают в путешествии на край Земли – непередаваемые и ни с чем несравнимые.

В первый в этом году круизный рейс на атомном ледоколе «50 лет Победы» отправились около 140 российских туристов. А что же они хотят там увидеть?

Леонид Юрковский: «Цель - увидеть всё своими глазами, получить впечатления. И запомнить».

Ольга Юрковская: «И все нам будут завидовать».

Гуля Максютова: «Это подарок на свадьбу моего старшего брата от моего отца. Очень хочу посмотреть, как здесь организована операционная. 11 дней без связи! Я сначала воспринимала это как диджитал детокс. Наверное, мне пойдёт это на пользу. А потом я просто скачала книг страниц на 15 тысяч».

Гаяз Максютов: «Дети вместе будут, новые знания, думаю, может быть, впечатления. Может быть, новые идеи появятся».

Лишь два гостя атомохода «50 лет Победы» уже знают точно, что их ждёт в пути. Это известный путешественник Фёдор Конюхов и опытный пилот Игорь Потапкин. Оказались они здесь неслучайно. Команда совершит полёт на двухместном мотопараплане от архипелага Земля Франца-Иосифа до Северного полюса.

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Правильно, надо ставить рекорды. И кто должен ставить рекорды? Только Россия. А у нас есть известный путешественник Фёдор Конюхов и отличный пилот Игорь Потапкин. Они сейчас совершат рекорд и ещё раз подтвердят, что мы впереди всей планеты. Поэтому нам предстоит сложная задача - доставить их к архипелагу Земля Франца-Иосифа, есть такой самый северный остров Рудольф. В районе него будем искать подходящую льдину, где будет производиться полет. Рейс Земля Франца-Иосифа – Северный полюс».

Перелёт будет длиться до 14 часов. В положении сидя, без еды и воды путешественники доберутся до нужной льдины. Лишь там они смогут отдохнуть. На сон и восстановление сил у них будет полтора дня, пока на полюс не прибудет ледокол. Экипаж заберёт Игоря Потапкина и паралёт, а Конюхов останется на льдине с особой миссией. Путешественник развернёт одиночную дрейфующую полярную мини-станцию, будет брать пробы и исследовать Северный Ледовитый океан на наличие микропластика.

Фёдор Конюхов, российский путешественник, писатель и художник: «Сейчас пластик везде. А льды Северного полюса сдвигаются в среднем на 8 км за сутки. И за этот месяц я уйду где-то в сторону Гренландии, Шпицбергена 200 км примерно. И если я каждый день буду брать пробы, то большой район исследую на наличие микропластика в Северном Ледовитом океане.

Готовились к рекордному беспосадочному перелету Фёдор и Игорь два года. Напомним, что в 2022 году Конюхов уже совершал тренировочный полёт. И на основе полученного опыта, конструкцию аппарата пришлось частично изменить.

Игорь Потапкин, пилот: «Всё в комплексе работает. И самая важная деталь, я считаю, сердце - работает мотор. Но чтобы он работал, был эффективно создан обтекатель, дополнительные баки увеличивают дальность полёта. Соответственно он создаёт не только хорошую аэродинамику сопротивления, он создаёт комфорт, потому что полёт длительный в арктических условиях».

Фёдор Филиппович признаётся, что самый чистый снег на Северном полюсе. Поэтому помимо своей миссии он будет наслаждаться видами и создавать новые картины. Для этого взял с собой холст и кисти. Сейчас очень важно беречь и запечатлеть ту природу, которая пока ещё есть на нашей планете.

Николай Савельев, президент «Клуба полярных путешествий»: «Вы знаете, вокруг мы видим то, что было миллион лет назад и то, что остаётся ещё миллионы лет. Хотя лёд тает, а учёные говорят, что к 40-му году не будет летом льда на Северном полюсе. Я хожу 25 лет на Северный полюс и как эксперт могу сказать, что намного раньше льда там не будет».

Путешественники отмечают, что сейчас погода на Северном полюсе хорошая, температура стоит в районе минус 5 градусов. Баренцево море спокойное и как только атомоход войдет во льды, участники круиза увидят всю эту неподдельную красоту, где царствуют белые медведи и лежит самый белый снег.