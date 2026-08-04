На Северный полюс вновь отправляется экспедиция молодых и талантливых ребят из разных стран

Все они получили уникальный шанс, который подарит им незабываемые впечатления, возможность больше узнать мир и найти новых друзей с такой же большой страстью к науке.

Увидеть бескрайние льды Арктики, повстречать белых медведей и ощутить себя на вершине мира. Звучит практически фантастически, но только не для счастливчиков, которые сегодня отправились покорять Северный полюс. В седьмой раз из Мурманска стартовала экспедиция «Росатома» «Ледокол знаний».

Яков Антонов, генеральный директор «Атомфлота»: «Мы горды тем, что имеем такую возможность. Горды тем, что принимаем самых умных и таланливых, смелых и, безусловно, достойных ребятишек. Чтобы они прошли свой путь на Северный полюс, открыли для себя арктическую звёздочку и любовь к Арктике, любовь к атомному флоту сохранили на всю свою жизнь».

В этом году шанс покорить Северный полюс выпал 27 победителям российского отбора «Ледокол знаний», а также 22 ребятам из других стран мира. Все они лидеры международных и федеральных олимпиад и конкурсов. Среди самых умных и везучих детей и 15-летний мурманчанин Тимофей Малышкин, который планирует в пути изучить атомный реактор ледокола, а ещё доделать исследовательскую работу по созданию покрытия для атомоходов. Но и простые человеческие желания молодому человеку не чужды.

Тимофей Малышкин, участник «Ледокола знаний» из Мурманска: «Номер один - была мечта попасть на Северный полюс. И сегодня эта мечта будет реализована. Я очень давно хотел попасть на Северный полюс, увидеть северных медведей. Я очень много жду от этой поездки, она мне очень интересна и очень приятна».

Впереди у ребят несколько дней увлекательного интенсива с учёными, писателями и другими наставниками. И, конечно, покорение вершины планеты.

Софья Куркчи, участница «Ледокола знаний» из Санкт-Петербурга: «Все очень заряжены. Я удивлена, что здесь столько интересных ребят. Они все открытые, добрые. Я уверена, что это будет прекрасная команда».

В этом году вместе с молодыми дарованиями отправились в путешествие и студенты «Росатома». В экспедиции они будут делиться с ребятами возможностями дальнейшего пути обучения и развития. А также участвовать в научных исследованиях и открытиях.

Дарья Темрина, представитель сообщества студентов «Росатома»: «Хочется пообщаться с экспертами, набраться невероятно нового опыта, который потом можно применять на практике. Вдохновиться свежими идеями и зарядиться на будущие проекты и вершины».

Руслан Сасов, капитан атомного ледокола «50 лет Победы»: «Они увидят очень много. Кто-то полюбит Арктику, кто-то, может быть, по-другому. Мы тоже расскажем про Арктику. Мы расскажем про свою работу, про ту Арктику, которую моряк видит. А они уже, как сухопутные, посмотрят на Арктику с другой стороны».

В экспедицию с самыми умными детьми планеты отправился и российский блогер Ян Дилан, он же Артур Диланян. Правда, у него своя задача в этом пути.

Ян Дилан, российский блогер: «Я хочу побольше осветить это путешествие со своей стороны. И естественно, мы пообщаемся с ребятами. Хочется познакомиться с ребятами из других стран. Для них это удивительное впечатление, потому что некоторые из них, насколько я знаю, будут первыми из своей страны, которые побывали на Северном полюсе».

Еще одна особенная миссия у башкирской группы «Ay YolА». Эти бравые мужчины и хрупкая девушка, вооружившись народными инструментами, будут связывать людей мира своей музыкой.

Ренат Рамазанов, участник группы «Ay Yola»: «Этот ледокол изначально назывался «Урал». Наше творчество основано на башкирском эпосе «Урал Батыр». Мы хотим приехать и прямо с центра всех меридианов сделать наш национальн6ый инструмент курай, который растёт на Уральских горах. И сыграть мелодию «Урал».

Важной особенностью путешествия к самой северной точке планеты для детей станет создание фантастического рассказа о будущем Арктики, который они напишут вместе с российским писателем Сергеем Лукьяненко. Но пока, все оставшиеся на большой земле, могут только предполагать, каким будет это произведение и ждать возвращения юных гениев обратно.