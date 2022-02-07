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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)07.02.22 19:30

На североморском стадионе ЦСКА прошёл первый тур чемпионата Северного флота по снежному регби

Регби – этот контактный вид спорта, прибывший к нам прямиком из Туманного Альбиона, на сегодняшний день стремительно набирает популярность в России. Активно распространяется это направление и среди воинов-североморцев, правда, в своём зимнем варианте. На Северном флоте соревнования по регби проходят уже второй год подряд.

Павел Дыбина, спортивный директор комитета федерации России по регби: «Данный чемпионат рассматривается как просмотр военнослужащих в сборную Северного флота по регби на снегу и Регби-7. Ровно через неделю сборная Северного флота дебютирует на международном всероссийском фестивале «Снежное регби 2022» в городе Зеленограде, где будут представлять честь Северного флота и поборются за медали».

Во флотских соревнованиях по регби приняли участие пять команд от основных сил Северного флота. Лидером первого тура стала команда армейского корпуса «Армата».

Павел Кашкарёв, начальник физической подготовки: «В этом году, как и в прошлом, у нас команда 14-го армейского корпуса забрала первое место. Впервые у нас в этом году приказом министра спорта Мурманской области сборной команде присуждено звание «Кандидат мастера спорта», спортивный разряд за второе место чемпионате Вооружённых сил в Казани по регби. Поэтому, потенциал у команды большой».

Обыграв всех соперников, команда «Армата» уверенно заявила о своих правах на победу в чемпионате. По словам игроков, качество организации турнира на порядок улучшилось.

Второе место в турнирной таблице заняла команда армии ВВС и ПВО «Гроза». На третьем месте оказалась сборная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Финальный тур чемпионата состоится в Североморске в канун празднования 23 февраля.

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