На Североморском военном кладбище почтили память погибших во время Великой Отечественной войны союзников

Юнармейцы и воспитанники Детского морского центра имени Валентина Пикуля возложили цветы к могилам авиаторов Канады и Великобритании, павших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.

Сначала юные моряки и юнармейцы произнесли речь и прочитали стихи на английском и русском языках. Также школьники почтили память юнги Северного флота Саши Ковалёва, геройски погибшего в июне 1944 года.

Церемония возложения цветов к могилам союзников по антигитлеровской коалиции в Североморске ежегодная. Эта дата в странах британского содружества отмечается как День поминовения воинов, погибших на полях сражений Первой и Второй Мировых войн.