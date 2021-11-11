День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.21 19:30
На Североморском военном кладбище почтили память погибших во время Великой Отечественной войны союзников
Юнармейцы и воспитанники Детского морского центра имени Валентина Пикуля возложили цветы к могилам авиаторов Канады и Великобритании, павших в годы Великой Отечественной войны в Заполярье.
Сначала юные моряки и юнармейцы произнесли речь и прочитали стихи на английском и русском языках. Также школьники почтили память юнги Северного флота Саши Ковалёва, геройски погибшего в июне 1944 года.
Церемония возложения цветов к могилам союзников по антигитлеровской коалиции в Североморске ежегодная. Эта дата в странах британского содружества отмечается как День поминовения воинов, погибших на полях сражений Первой и Второй Мировых войн.
Комментарии
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Последние комментарии
Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
Комментарий к новости:На подъезде к Териберке появится новый арт-объект
Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
Комментарий к новости:Моряки-североморцы - гроза пиратов
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