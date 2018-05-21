На широте Мурманска начинается полярный день

Благодаря наклону земной оси наша планета получила разнообразный климат, а жители приполярных широт – возможность раз в год жить в условиях незаходящего солнца.

С 22 мая в Мурманске начинается полярный день. Его продолжительность составит 62 дня, солнце не будет заходить за линию горизонта до 22 июля. Дольше всего уникальное природное явление продлится в самой северной точке Кольского полуострова – на мысе Ненецкий полуострова Рыбачий. Там солнце не будет заходить больше 70 суток.