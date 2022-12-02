На широте Мурманска наступила полярная ночь

Заполярная столица погрузилась в темноту ровно на 40 дней. Это время северянам предстоит жить без солнца.

Первый рассвет мы встретим лишь в следующем году – 10 января.

Поддержать организм в это непростое время можно с помощью специальной диеты из фруктов и овощей, не стоит забывать и про рыбу, а также витамины и полезные жиры.

Специалисты советуют работать при ярком искусственном свете, а также не забывать про умеренные физические нагрузки.